Мир 13 апреля 2024, 22:32 Израиль привел в готовность системы обороны и нападения ВВС ЦАХАЛ: ВВС Израиля привели в готовность, в небо поднялись десятки самолетов Freepik

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Системы обороны и нападения израильских ВВС привели в готовность. В небе находятся десятки самолетов, заявил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе в полной готовности», — отметил он.

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Хагари также отметил, что израильские военные проводят оценку ситуации вместе со стратегическими партнерами из США и поддерживаем с ними тесную координацию.

В субботу, 13 апреля, израильские военные уничтожили в секторе Газа ракетные установки, нацеленные центральную часть страны. В течение прошлых суток армия Израиля ликвидировала несколько членов ХАМАС.

Во время авиаудара израильской армии по сектору Газа погибли трое сыновей руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.