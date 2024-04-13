Мир 13 апреля 2024, 10:32 Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок в секторе Газа ВС Израиля уничтожили ракетные установки в Газе, направленные на центр страны Global Look Press

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Израильские военные в субботу, 13 апреля, ликвидировали в секторе Газа ракетные установки, нацеленные центральную часть страны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

«Истребители нанесли массированный удар по трем пусковым установкам с 20 ракетами в Газе, готовым к запуску по центральной части Израиля», — отметил в ведомстве.

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В ЦАХАЛ добавили, что 162-я дивизия армии продолжает целенаправленные операции в палестинском анклаве. В течение прошлых суток военные Израиля уничтожили несколько членов ХАМАС и разрушили ряд объектов инфраструктуры движения.

Несколько дней назад стало известно, что во время авиаудара израильской армии по сектору Газа погибли трое сыновей и несколько внуков руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее египетские СМИ сообщили об определенных договоренностях Израиля и ХАМАС по урегулированию конфликта.