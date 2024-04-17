Мир 17 апреля 2024, 03:28 Израиль подготовил ответ на атаку Ирана JP: ЦАХАЛ разработал план ответного удара по Ирану и его союзникам Unsplash

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Руководство ЦАХАЛ наметило план ответных действий на ракетную атаку со стороны Ирана по территории страны. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По данным ее источников, израильские военные назначили цели для ударов. Однако время их нанесения пока не определили.

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«Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — подчеркнули собеседники газеты.

Деструктивные действия США, ООН и стран Запада вынудили Иран атаковать Израиль. Такое заявление сделал иранский президент Ибрахим Раиси в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Иран готов еще более решительно и масштабно реагировать на любые выпады против интересов страны.