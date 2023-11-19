Мир 19 ноября 2023, 18:18 Израиль обвинил Иран в захвате судна Galaxy Leader Власти Израиля осудили захват хусистами грузового судна и возложили вину на Иран unsplash.com

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Израильские власти осудили захват грузового судна Galaxy Leader йеменскими хусистами и возложили вину на Иран. Заявление опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», — подчеркивается в сообщении.

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Власти Израиля назвали захват судна в Аденском заливе очередным актом иранского терроризма.

На борту находятся 25 членов экипажа разных национальностей. Среди них — украинцы, филиппинцы, болгары и мексиканцы. Израильтян на корабле нет.

В пресс-службе ЦАХАЛ рассказали, что этот инцидент является событием глобального уровня. По словам военных, судно направлялось из Турции в Индию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что участники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» напали на израильский грузовой корабль. Представитель организации Яхья Сариа перед этим предупредил, что группировка будет атаковать гражданские суда Израиля, которые окажутся в зоне досягаемости.