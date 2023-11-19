Мир 19 ноября 2023, 12:29 Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля Freepik

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Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения, подвергнутся атаке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Сариа.

«Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать <…> передвигающиеся под флагом сионистского образования, эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям суда», — заявил он.

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Ранее, 1 ноября, Яхья Сариа отчитался о нанесении ракетного удара по Израилю. Он предупредил о продолжении ракетных ударов и пояснил, что решение связано с израильской военной операцией в секторе Газа. Позже появились кадры запуска ракет по еврейскому государству.

После этого посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не воюет с Йеменом и в принципе не находится в состоянии войны ни с одним государством. Боевые действия идут только против ХАМАС.