Мир 24 декабря 2022, 23:40 Израиль не станет отправлять Украине системы ПВО из-за опасения их перехвата Россией The National Interest: Израиль боится передавать Украине ПВО «Железный купол» Википедия

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Израиль не станет передавать Украине системы ПВО «Железный купол» из-за боязни перед Россией, которая может их перехватить и изучить. Об этом бригадный генерал Яков Нагель написал в своей статье для The National Interest.

Он напомнил, что Соединенные Штаты организуют поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для ВСУ. Нагель уверен, что российская сторона захочет завладеет ими на поле боя. По этой причине Израиль не будет делиться своими технологиями с Украиной.

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«Израиль опасается, что если противоракетные установки развернут на Украине, то Россия завладеет ими на поле боя», — пояснил военный.

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По словам Нагеля, израильской армии нужно срочно пополнять части ПВО «куполами», производство которых займет определенное время. Потом персонал научат управлять сложным оборудованием. Украине не стоит ожидать быстрого результата от приобретения израильских систем противовоздушной обороны.

Генерал уверен, что Израиль также не захочет портить отношения с Россией, отправив оружие украинским военным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад продолжает борьбу с Россией до последнего жителя Украины путем вооружения киевского режима.