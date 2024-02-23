Мир 23 февраля 2024, 13:06 Мир после войны. Нетаньяху представил план действий в Газе Нетаньяху представил план урегулирования в Газе после завершения войны Khaled Omar/XinHua/globallookpress

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул на утверждение предложение о послевоенном урегулировании в секторе Газа. Он передал план военно-политическому кабинету страны, сообщил советник главы правительства Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме», — написал он.

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Гендельман отметил, что в представленном плане указано, что страна будет продолжать бои, пока не достигнет всех своих целей. В частности, армия обороны Израиля намерена вернуть заложников и уничтожить властную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС. После этого израильские бойцы ЦАХАЛ продолжат пользоваться «оперативной свободой» в секторе Газа.

Израиль также предполагает, что сохранит так называемую «зону безопасности» рядом с границей с палестинским анклавом.

Ранее в США решили снабдить Израиль боеприпасами различных типов и калибра на общую сумму в десятки миллионов долларов. При этом администрация президента Джо Байдена не перестает призывать конфликтующие государства к перемирию.