Мир 02 января 2023, 23:45 Израиль намерен меньше говорить открыто об Украине Глава МИД Израиля Коэн: новое правительство намерено меньше открыто говорить об Украине Pxhere

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Новый глава МИД Израиля Эли Коэн заявил об изменении политики страны в отношении Украины. Выступая перед сотрудниками ведомства на церемонии вступления в должность, он отметил, что новое правительство Израиля будет меньше говорить публично об Украине. Об этом сообщило издание Haaretz.

«Что касается российско-украинского вопроса, одно мы сделаем точно — будем меньше говорить публично», — сказал Коэн.

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Новый израильский министр также добавил, что министерство направит в правительство подробное обращение, чтобы кабмин мог «сформулировать ответственную политику».

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Израильские власти, как пообещал Коэн, продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь.

По словам министра, во вторник, 3 января, он собирается поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее бригадный генерал Яков Нагель написал в своей статье, что Израиль не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол» из-за боязни перед Россией, которая может их перехватить и изучить. Он также отметил, что израильской армии нужно срочно пополнять части ПВО «куполами», производство которых займет определенное время.