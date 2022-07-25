Израиль начал подготовку мер на случай закрытия агентства «Сохнут» в России

Если в России закроются офисы еврейского агентства «Сохнут», власти Израиля примут ряд политических мер, сообщили источники издания Israel Hayome. Премьер-министр страны Яир Лапид уже поручил израильскому МИД подготовить меры на этот случай.

По данным издания, в субботу в Москву должна была прибыть израильская делегация. Дипломаты планировали посетить Россию, чтобы убедить власти не закрывать «Сохнут». По данным источника Israel Hayome, делегатам не выдали визы, теперь Лапид настроен рассмотреть введение «антироссийских мер».

Ранее Лапид заявлял, что закрытие агентства в России скажется на отношениях двух стран. Минюст РФ направил в суд обращение о закрытии «Сохнута». В министерстве сочли, что агентство нарушило российское законодательство. На 28 июля назначили рассмотрение дела.