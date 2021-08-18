Изгнанный 20 лет назад лидер «Талибана»* вернулся в Афганистан

В Афганистан после 20-летнего изгнания вернулся лидер террористического движения «Талибан»* Абдель Гани Барадар. Он приехал из Катара и направился в провинцию Кандагар.

Цель поездки не сообщается, написал Daily Mail.

По данным СМИ, Барадар является лидером и полевым командиром талибов*. Он был заместителем муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. Пакистанская разведка взяла его в плен 8 февраля 2010 года.

Барадар ранее заявлял, что талибы* должны доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. По словам представителя «Талибана»*, лидеры движения не ожидали, что одержат триумфальную победу таким образом.

Ранее в Кандагар полетел глава политического офиса и главный переговорщик запрещенного в России движения «Талибан»* мулла Барадар Ахунд из Дохи.

*«Талибан», «Аль-Каида» — движения, признанные террористическими, запрещены на территории России.