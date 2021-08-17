Глава политофиса «Талибана»* уехал из Дохи в Афганистан

Глава политического офиса и главный переговорщик запрещенного в России движения «Талибан»* мулла Барадар Ахунд уехал из Дохи в провинцию Кандагар в Афганистане. Его сопровождают еще несколько высокопоставленных представителей террористической организации.

В частности, в делегацию вошли Абдул Хаким, Шахабуддин Делавар, мулла Фазил, мулла Хайрхва и Салим Ханафи, сообщило РИА «Новости».

В столице Катара талибы* должны были провести переговоры о формировании нового правительства Афганистана. Сегодня движение пообещало всеобщую амнистию бывшим чиновникам страны. Их призвали вернуться на работу в госорганы и продолжить жить своей обычной жизнью.

В воскресенье, 15 августа, боевики без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и улетел за границу. После этого официальный представитель политофиса «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.

Захват страны талибами* произошел вскоре после вывода войск США с территории страны. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты начали свою миссию в Афганистане 20 лет назад, чтобы остановить теракты на своей территории. Через 10 лет после начала спецоперации американские спецслужбы ликвидировали лидера запрещенной в России «Аль-Каиды»** Усаму бен Ладена. Поэтому главная задача была выполнена.

По мнению Байдена, ситуация в Афганистане разворачивается так не только из-за ухода американских военных. Главное то, что национальная армия оказалась не готова постоять за себя, пояснил он.

*«Талибан» — движение признано террористическим и запрещено на территории России.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.