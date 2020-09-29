Издание TUT.by лишат статуса СМИ с 1 октября

«По приказу министра, с 1 октября TUT. BY утратит статус СМИ. При этом мы по-прежнему будем работать как интернет-ресурс без статуса СМИ», — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что выпуск СМИ в Белоруссии могут приостановить только по решению министерства, если подан соответствующий иск. Заявление в Экономический суд министерство информации направило еще 18 сентября. Первое заседание пройдет 8 октября.

Редакция TUT. by отметила, что регистрация в качестве сетевых изданий в Белорусии носит добровольный характер. Только статус СМИ дает некие преимущества. В частности, журналистам можно бывать в местах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций и передавать оттуда информации.

Однако TUT. BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

Авторы отметили, что начиная с 7 августа они получили четыре предупреждения от министерства за публикацию своих материалов о проведенных выборах, обысках у своих коллег и историю про таможенников, которые не хотели пускать в страну второй том о Гарри Поттере, так там могут быть призывы к свержению власти.