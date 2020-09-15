Белорусское издательство рассказало о требовании таможни, связанном с Гарри Поттером и призывами к свержению власти

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«Верх идиотизма. Таможня потребовала справку, что в книге «Гарри Поттер и темная комната» нет призывов к свержению существующей власти в Белоруссии», — говорится в сообщении.

В беседе с изданием Tyt.by представители издательства уточнили, что проблемы с доставкой напечатанного в Латвии тиража книг начались у транспортной компании. Сотрудники одной из региональных таможен не захотели пропускать литературу в страну без документа о содержании книги.

В издательстве отметили, что уже готовят специальную справку, в которой расскажут о сюжете «Гарри Поттера».

Информацию о требовании сотрудников ознакомиться с содержанием книги опроверг Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии уже полтора месяца. Они начались после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции не согласились с результатами голосования и вышли на улицы. По мнению Лукашенко, за организацией несанкционированных акций стоят страны Запада.