Грузия отказалась принимать ЛГБТ-культуру. О терпимости к «радуге» не могут договориться даже внутри Евросоюза

В Тбилиси отменили акцию в поддержку ЛГБТ после протестов. Мероприятие, которое получило название «Марш достоинства», планировали провести 5 июля, но его противники устроили митинг перед зданием парламента. На это уже среагировали посольства, представительство ООН и делегация Евросоюза в стране. Грузия, как и ряд государств, хочет войти в состав ЕС, который в марте стал «зоной свободы ЛГБТ». Однако, даже сейчас не все страны-участницы Евросоюза можно назвать полностью свободными для представителей ЛГБТ.

Акция в Грузии

В Тбилиси 1 июля началась «Неделя достоинства». За это время члены ЛГБТ-сообществ провели несколько мероприятий. Итоговый «Марш достоинства» был намечен на понедельник. Но его противники с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели.

Журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний они несколько раз закидывали палками и бутылками. Пострадали десятки представителей СМИ. Позднее стало известно, что марш отменили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила происходящее в Тбилиси. Она заявила, что для нее неприемлемы любые формы насилия и преследования людей из-за их точки зрения или гендерной идентичности, отметило «Би-Би-Си. Русская служба новостей». Она также назвала неприемлемыми насильственные действия в отношении журналистов и нападения на офисы общественных организаций.

Нападения на журналистов и активистов уже осудили посольства, представительство ООН и делегация ЕС в Грузии. В совместном заявлении они напомнили, что участие в мирных демонстрациях — это право, гарантированное грузинской конституцией.

Грузия относится к тем странам, которые хотят вступить в ЕС. А каждое государство-член является участником учредительных договоров союза и, таким образом, разделяет привилегии и обязанности членства. Страны-участницы ЕС договорились о совместном суверенитете через институты Европейского Союза в некоторых аспектах управления.

ЕС — «зона свободы ЛГБТ»

В марте 2021 года Европейский парламент объявил Евросоюз «зоной свободы ЛГБТ». Власти на всех уровнях управления в ЕС должны защищать и поощрять равенство и основные права всех жителей, включая представителей ЛГБТ. Согласно резолюции, представители ЛГБТ на территории Евросоюза могут жить свободно и «публично демонстрировать свою ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования».

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Примечательно, что этот документ приняли в ответ на дискриминационную политику Польши по отношению к ЛГБТ-сообществу. А Польша входит в состав ЕС с мая 2004 года.

Противоречия в Союзе

При этом Польша — не единственная страна Евросоюза, в которой представители ЛГБТ-сообщества периодически заявляют об ущемлении своих прав, несмотря на громкие заявления ЕС.

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Из открытых источников следует, что в Латвии, которая является страной-членом ЕС, не признают однополые союзы. Также там запрещены однополые браки, а право на усыновление имеют только пары, живущие в браке. В Литве происходит то же самое, за исключением разве что одного отличия: там законопроект о признании однополых союзов рассматривается.

В Эстонии однополые браки запрещены. Тоже самое в Венгрии. Однополые браки также запрещены в Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Греции, Болгарии, Румынии.

При этом от Украины, которая, как и Грузия, много лет официально стремится в ЕС, Брюссель еще в 2018 году требовал пойти навстречу ЛГБТ-сообществу. В январе 2021-го украинские геи даже обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на то, что на Украине не разрешены однополые браки, сообщала тогда «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир».

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Европейский Союз состоит из 27 государств-членов. Для принятия некоторых правил страны-члены ЕС должны единогласно согласиться с ними; для других коллективное решение принимается квалифицированным большинством голосов.

Целью ЕС является интеграция европейских государств, которая заключается в едином экономическом рынке, отсутствии паспортно-визового контроля, использовании общей валюты.