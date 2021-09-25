Избиение русского мальчика сверстниками опровергли в Узбекистане

МВД Узбекистана опровергло информацию о том, что у двух семей произошел конфликт на национальной почве. Ранее такие слухи появились в интернете.

В соцсетях выложили видео, где четверо жителей Ташкента ссорятся. Они кричали и оскорбляли друг друга. При этом можно было услышать слово «урус» («русский»). По словам пользователей, конфликт произошел якобы из-за ссоры их детей, трое местных восьмилетних мальчиков избили своего русского ровесника.

В ГУВБ по городу уточнили, что на участников видео составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В МВД добавили, что конфликт на национальной почве не подтвердился. По данным ведомства, такую информацию распространяли «отдельные деструктивно настроенные граждане и активисты социальных сетей».

Ранее в Киргизии милиция задержала жителя Бишкека, который напал на сотрудницу ТЦ за то, что та разговаривала с ним на русском языке.

Задержанный напал на девушку 2 августа в торговом центре. Он потребовал, чтобы администратор разговаривала с ним только на киргизском языке. После мужчина начал оскорблять девушку и бросил ей в голову калькулятор.