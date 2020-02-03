Четверых пассажиров рейса Пекин — Иркутск доставили в инфекционную больницу с повышенной температурой. Предварительный диагноз — ОРВИ.

«Предварительный диагноз заболевших — ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра», — сказано в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области. Его процитировало РИА «Новости».

О том, что люди заболели, стало известно после осмотра сотрудниками Росптребнадзора пассажиров самолета. Теперь все прилетевшие в Иркутск китайцы и те, кто с ними контактировал, пройдут тесты на наличие коронавируса.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус быстро распространился по Китаю и за его пределами. По последней информации, число заразившихся 2019-nCoV превысило 17 200 человек, еще 362 человека погибли. Один из них находился на Филиппинах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и призвала все страны мира принять необходимые меры для защиты от коронавируса. Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем 3 февраля.