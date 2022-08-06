Судно Navistar с украинской кукурузой дошло до Стамбула

Сухогруз Navistar с зерном первым из трех судов прошел путь из украинского порта до Стамбула. Об этом сообщило Минобороны Турции на своей странице в Twitter.

Источник фото: Twitter

В ведомстве сообщили, что на борту Navistar находится 33 тысячи тонн кукурузы. В данный момент сухогруз бросил якорь в северной части Стамбула.

В ближайшее время на борт поднимутся инспекторы Совместного координационного центра для проверки груза. После этого судно отправится в Ирландию.

Вслед за Navistar ожидается заход в территориальные воды Турции сухогрузов Polarnet и Rojen. Они доставят 12 и 13 тысяч тонн зерна. Первый груз передадут турецким властям, а второй отправится в Великобританию.

Из портов Одессы и Черноморска сухогрузы с зерном вышли в минувшую пятницу, 5 августа, после официального разрешения Совместного координационного центра.