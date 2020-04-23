ИВЛ аппарат Стивена Хокинга был передан в больницу Кембриджа

Семья покойного британского физика-теоретика Стивена Хокинга передала в больницу Кембриджа его личный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В этом госпитале при жизни директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета проходил лечение.

Представитель больницы сообщил, что врачи благодарны семье Хокинга за поддержку в это непростое время.

Дочь покойного ученого Люси заявила The Guardian, что ее отец, который умер в 2018 году в возрасте 76 лет, всегда получал в этой больнице «блестящую помощь и сострадание».

Британское издание сообщило, что принадлежавший лично физику аппарат поступил на склад медицинского учреждения, пишет «Газета.ru».

Ранее стало ивзестно, что в инфекционное отделение владимирской больницы № 6 поступили 50 просроченных аппаратов ИВЛ. На них из бюджета потратили шесть миллионов рублей.