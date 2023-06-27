Мир 27 июня 2023, 21:29 «Иван + Хейли». Нацарапавшего имя возлюбленной на Колизее туриста объявили в розыск Полиция Италии объявила в розыск иностранного туриста, написавшего имена на стене Колизея Den Harrson / Unsplash

Читать 360tv в

Иностранный турист нацарапал на стене Колизея свое имя и имя своей возлюбленной, сообщило итальянское агентство RAI. Полицейские уже объявили в розыск молодого человека, ему грозит наказание в виде солидного штрафа и тюремного заключения.

Надпись на памятнике архитектуры I века оставили не прошлой неделе. «Подвиг» сняли на видео — в кадр попал улыбавшийся молодой человек, царапавший стену. Он оставил на кирпичной кладке надпись «Иван + Хейли 23/6/23».Ролик опубликовали в Сети.

Реклама

«Я считаю очень серьезным, недостойным и признаком большой невежливости, что турист оставляет шрамы в одном из самых известных мест в мире, наследии истории, таком как Колизей, чтобы выгравировать имя своей подруги», — заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Он выразил надежду, что полицейские быстро установят личность молодого человека и привлекут его к ответственности. Туристу грозит наказание в виде штрафа не менее 15 тысяч евро или даже тюремное заключение на срок до пяти лет.

В конце мая в Колизее установили лифт со стеклянными стенами. На церемонии открытия присутствовал актер Рассел Кроу, известный по фильму «Гладиатор».