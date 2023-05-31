31 мая 2023, 16:06
Лифт со стеклянной кабиной установили в Колизее
Лифт со стеклянной кабиной установили в Колизее в присутствии актера Рассела Кроу
Римские власти установили в Колизее панорамный лифт со стеклянной кабиной, сообщило агентство ANSA. Благодаря ему посетители с ограниченными возможностями смогут увидеть то, что раньше было скрыто от их глаз.
На церемонии открытия присутствовал голливудский актер Рассел Кроу, сыгравший в фильме «Гладиатор», а симфонический оркестр исполнил несколько композиций из легендарной картины.
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Вечером 30 мая министр культуры Италии Дженаро Санджулиано заявил, что благодаря лифту туристы в инвалидных колясках смогут насладиться видами Колизея. Другим туристам тоже станет легче — им не придется преодолевать около сотни крутых ступеней, чтобы подняться наверх. В скором времени на третьем этаже завершат реставрацию, после чего галерею откроют для посещения. Спонсировал монтаж лифта глава оркестра Марко Патриньяни.
«С сегодняшнего дня Колизей стал еще большим наследием человечества», — подчеркнул министр культуры Италии.
В конце 2020 года в Риме объявили конкурс на реставрацию Колизея, напомнили «Известия». Работы предложили провести за 18,5 миллиона долларов.
Ранее это сооружение возглавило рейтинг мировых достопримечательностей 2019 года. На втором месте оказался Лувр.
Италия
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