Мир 28 октября 2022, 02:46 Итоги выборов в конгресс США не повлияют на поддержку Украины — Блинкен Госсекретарь Блинкен: США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов РИА "Новости"

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Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сообщил канадской телерадиокомпании CBC, написало РИА «Новости».

«Сейчас мы видим сильную двухпартийную поддержку Украины… Я не думаю, что это фундаментально изменится», — отметил Блинкен.

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По его словам, сейчас он только и слышит про растущую поддержку Украины со стороны конгресса и администрации США.

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«Что я слышу в ходе своих бесед в конгрессе, и с республиканцами, и с демократами, эта поддержка сильна», — добавил госсекретарь.

Ранее Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты не стремятся к контактам с Россией, указав на их бесодержательность. Белый дом сообщал, что Джо Байден не планирует проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

После встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с Рафаэлем Гросси пользователи Twitter обвинили его в подталкивании мира к ядерной войне. Комментаторы заявили, что действия США ведут к разрушающим последствиям.