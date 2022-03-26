Итоги расследования работы биолабораторий на Украине представят в ООН

Результаты расследования о работе биолабораторий на Украине, которое инициировал Следственный комитет РФ, представят в ООН. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он подчеркнул, что поручение председателя СК Александра Бастрыкина выполняется. Депутат не исключил созыв международного трибунала в отношении руководства Украины, которое «разрешило проводить опасные опыты на своих гражданах», и руководства США, которое финансировало лаборатории.

«Там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что показывает их искусственность, работают следователи. Будет собран материал, проанализирован и представлен и в ООН, и тому международному трибуналу, который, я думаю, все-таки должен быть», — подчеркнул Водолацкий.

По факту разработки биологического оружия массового поражения на Украине возбуждено уголовное дело по статье 355 УК РФ («Преступления против мира и безопасности человечества»). Максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.