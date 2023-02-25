Мир 25 февраля 2023, 02:35 Депутат Европарламента призвал граждан выйти на улицы против НАТО и США Депутат ЕП Уоллес призвал дублинцев выйти на улицы и выступить против агрессии США и НАТО РИА «Новости»

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Жителей Дублина призвали выступить против действий НАТО и США. На митинг горожан пригласил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес через аккаунт в Twitter.

Он написал, что простые европейцы хотят мира и выступают против разжигания конфликта. Тогда как большинство политиков и западных СМИ не хотят его прекращения, потому что им это выгодно.

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«Пришло время людям выйти на улицы и выступить против этой прокси-войны НАТО и США», — заявил Уоллес.

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Митинг пройдет в Дублине 25 февраля в 16:00 по московскому времени.

В комментариях политика поддержали читатели, в том числе американцы, заявив, что в конфликте виноваты не жители США, а стремящиеся разбогатеть военные производства.

Ранее депутат уже не раз высказывался против НАТО. В январе он заявил, что США создали блок НАТО, чтобы расширить свое влияние в европейских странах. Он также напомнил европейским политикам, что они представляют интересы своего народы, а не альянса и его военно-промышленного комплекса.