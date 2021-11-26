Итальянский волейболист лишился состояния из-за романа с мнимой супермоделью

Отношения на расстоянии разорили бывшего волейболиста сборной Италии Роберто Каццанига. Мужчина 15 лет верил в роман по переписке, который у него якобы сложился с супермоделью Алессандрой Амбросио.

Каццанига долгие годы переписывался с «возлюбленной», но ни разу не встречался с ней в реальной жизни, рассказала газета The Mirror. Девушке он дарил подарки и помогал деньгами.

Приятель познакомил спортсмена с незнакомкой по имени Майя по телефону. Та прислала ему фотографию супермодели Victoria’s Secret, выдав снимок за собственный. Подвоха Каццанига не заподозрил.

На протяжении многих лет пара общалась только дистанционно. Тем не менее волейболист считал себя помолвленным с девушкой, презентовал ей автомобиль и выделил более 700 тысяч евро (почти 60 миллионов рублей) на медицинские расходы. Майя уверяла, что вынуждена лечить заболевание сердца.

Обратиться в правоохранительные органы Каццанигу убедили товарищи по волейбольной команде. Оказалось, мужчина стал жертвой тщательно продуманной аферы. Ее идейным вдохновителем был друг, который и свел волейболиста с мошенницей.

У Каццаниги накопились многотысячные долги — он фактически разорился. По факту случившегося возбудили уголовное дело.