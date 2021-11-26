Мошенники могут разжиться в «черную пятницу» суммой более 300 миллионов рублей. Об этом заявили в компании по кибербезопасности Zecurion.

По словам аналитиков, в «черную пятницу» объем украденных мошенниками денег может перевалить за 300 миллионов рублей. Чаще всего злоумышленники используют ненастоящие сайты интернет-магазинов и рассылают потенциальным жертвам письма с аномальными скидками. Пользователи думают, что оплачивают покупки, но на самом деле деньги оседают в карманах мошенников.

«Злоумышленники часто апеллируют к жажде наживы, однако реальные продавцы не станут торговать ходовым товаром себе в убыток — скидка и ее размер должны быть адекватны», — процитировала газета «Известия» руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.

Специалист предупредил, что далеко не всегда большие скидки говорят о действительно выгодной покупке. К приобретению того или иного товара нужно подходить с умом.

Согласно данным исследования, поучаствовать в «черной пятнице» планируют 64% россиян. Такое внимание к акциям является одной из основных причин активизации мошенников в период скидок.