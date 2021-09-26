Итальянский священник воровал пожертвования для покупки наркотиков

Римско-католический священник отец Франческо Спаньези обвиняется в краже 117 тысяч долларов со счета своего тосканского прихода и пожертвований верующих на малоимущие семьи. Полиция считает, что средства пошли на покупку наркотиков для гей-вечеринок, которые устраивал 40-летний прелат.

Как сообщает The Times, сейчас он находится под домашним арестом. Полиция допрашивает около 200 человек, которые последние два года участвовали в оргиях, которые организовывал святой отец.

Оперативники начали расследование в отношении Спагнези после того, как его сосед по квартире ввез из Нидерландов литр препарата для «изнасилования на свидании» GHB. Детективы утверждают, что двое мужчин пользовались сайтами онлайн-знакомств для приглашения гостей на вечеринки, где распространялись и продавались наркотики.

Препарат GHB может быть смертельным в смешивании с алкоголем. В меньших дозах он вызывает эйфорию и делает секс менее болезненным. Во время обыска были найдены бутылки из-под этого вещества.

Отец Франческо Спаньези, известный как блестящий проповедник, в свое время бросил медицинскую школу, чтобы посвятить жизнь религии.

В августе папа Римский Франциск сместил епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Томе Феррейру да Силва с его поста после появления в Сети скандального видео с его участием.