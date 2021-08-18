Папа Римский сместил бразильского епископа из-за интимного видео

Папа Римский Франциск сместил епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Томе Феррейру да Силва с его поста, сообщила служба печати Святого престола. Епископ сам подал прошение об отставке.

Причиной стало видео, которое было размещено в Сети на прошлой неделе. На нем 60-летний полуобнаженный священник звонит другому мужчине по видеосвязи, и ведет с ним разговор интимного характера. Видеозапись стала вирусной в Сети.

Да Силва, оказавшийся в центре секс-скандала, подтвердил, что на видео действительно присутствует он. Архиепископ Моасир Силва назначен в качестве временного заместителя смещенного епископа в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.

Кардинал Римско-католической церкви, основатель Храма Богоматери Гваделупской в Ла-Кросс (штат Висконсин) Раймонд Лео Берк, который выступал против вакцинации от COVID-19 и распространял дезинформацию о вирусе, попал в больницу и находится на аппарате ИВЛ после положительного теста на ковид.