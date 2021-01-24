Итальянский регион по ошибке просидел неделю на карантине

Регионы Италии делятся на три типа зон: «желтые», «оранжевые» и «красные» — в зависимости от серьезности эпидемической ситуации. Каждый день за ней следят сотрудники научного комитета. Неделю назад Ломбардия попала в «красную зону». В воскресенье, 24 января, специалисты пересмотрели данные о количестве смертей в регионе. После этого Ломбардию вернули в «оранжевую зону», говорится в постановлении Минздрава Италии.

Первоначально региональные власти передали в центр данные задним числом, а в минувшую пятницу появились другие цифры по летальным исходам. После этого между правительством и региональными властями начался спор о пределах компетенций, теперь ищут ответственного за неточность в данных.

Также из «красной» в «оранжевую» зону переведут Сардинию.

Жители регионов «оранжевой зоны» имеют право свободно перемещаться в пределах своего города. Жители «красных зон» обязаны сидеть дома, выходить можно только в больницу или на работу. Работают только магазины с товарами первой необходимости.

За время пандемии в Италии зарегистрировано более 2,4 миллиона случаев коронавируса, скончались свыше 84 тысяч человек. Более 1,3 миллиона граждан в стране вакцинировались. В Италии используются медицинские препараты от Pfizer/BioNTech и от американской компании Moderna.

А во Франции в ближайшие дни из-за коронавируса могут объявить новый, третий по счету карантин. К такому решению власти пришли из-за быстрых темпов распространения «британского» штамма коронавируса и новой мутации из ЮАР.