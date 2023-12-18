Мир 18 декабря 2023, 02:22 Итальянский премьер назвала проблемой исламизацию Европы Премьер Италии Мелони: процесс исламизации несовместим с ценностями Европы РИА «Новости»

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В Европе происходит процесс исламизации, который очень далек от ценностей региона. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чьи слова привела газета Hindustan Times.

Политик высказалась на фоне проведения фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал глава правительства Великобритании Риши Сунак.

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«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», — подчеркнула Мелони.

В Европе увеличилось число преступлений против людей, исповедующих ислам и иудаизм. Сложившаяся ситуация встревожила представителей Еврокомиссии. Для борьбы с кризисом ЕК пришлось отвести специальные зоны безопасности в молельных домах и создать фонд для пресечения актов религиозной нетерпимости.

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