Мир 12 декабря 2023, 12:10 Европа столкнулась с участившимися случаями исламофобии и антисемитизма ЕК: в Европе резко выросло число случаев исламофобии и антисемитизма Guido Kirchner/dpa/globallookpress

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Число преступлений против людей, исповедующих иудаизм и ислам, за последнее время увеличилось на территории Европы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Издание напомнило, что представителей Еврокомиссии встревожила ситуация в обществе. Комиссар организации по внутренним делам Ильва Юханссон отмечала, что риск терактов в Европе растет из-за обострения на Ближнем востоке и приближающегося сезона отпусков.

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Для борьбы с кризисом Еврокомиссии пришлось отвести специальные зоны безопасности в молельных домах и создать фонд, который будет пресекать акты религиозной нетерпимости. Организация также призвала обратить внимание на интернет-платформы, оказывающие влияние на молодежь.

В издании выразили сомнения в том, что введенные меры помогут Европе преодолеть кризис. Кроме того, европейские чиновники своими непродуманными действиями могут усугубить и без того тяжелое положение, заключили в агентстве.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал, что Евросоюз показал свою несостоятельность в борьбе с терроризмом. По его мнению, бельгийская полиция проявила беспечность и непрофессионализм, когда не смогла предотвратить убийства в Брюсселе.