Итальянские ученые раскрыли реальные данные о смертности от коронавируса

Ученые не стали использовать официальную статистику смертности от коронавируса. Вместо этого они исследовали данные о тестировании на SARS-CoV-2. В них вошли десять населенных пунктов с общим населением около 50 тысяч человек.

Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали показатели смертности за 40 дней, начиная с 21 февраля. Тогда в регионе были закрыты границы, а в исследуемых населенных пунктах ввели карантин. Эти данные они сравнили с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.

Исследование показало, что в период с 21 февраля по 4 апреля на этой территории умер 341 человек. Это примерно в пять раз больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом, к началу апреля этот показатель не сильно отличался от смертности за прошлые периоды. Это говорит об эффективности карантинных мер для борьбы с эпидемией.

Затем ученые изучили результаты анализов крови, которые провели после снятие жестких ограничений. В изучаемой местности около 40% жителей оказались зараженными. При этом в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80%.

Авторы пришли к выводу, что летальность коронавируса составляет 1,29%. Среди людей старше 60 лет этот показатель достиг 4,25%.

Ранее Россия направила на помощь Италии 14 самолетов. В них находились вирусологи и медицинское оборудование.

В Италии зафиксировано 192 994 случая заражения коронавирусной инфекцией. Погибли 25 969 человек, по данным института Хопкинса.