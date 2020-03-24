14 самолет ВКС России приземлился в Италии

В Италии приземлился последний самолет ВКС России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего Россия направила 14 воздушных судов.

Об этом сообщило Министерство обороны на официальном сайте.

«Очередной, четырнадцатый по счету, самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии „Пратика-де-Маре“ (30 километров юго-западнее города Рим, Италия)», — сказано в сообщении.

Россия своих военных отправила на помощь Италии. После согласования районов, где нужна дезинфекция и профилактика, российские военные приступят к работе. Западные СМИ не смогли обойти стороной новость о сотрудничестве Москвы и Рима. Bloomberg назвал помощь России лишь одной из сторон «двойной игры Путина».

Зато жители Италии поблагодарили Россию за помощь стране. В Сети появился ролик, на котором итальянец снял флаг ЕС и вместо него установил российский триколор.