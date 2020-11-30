Итальянская старушка перенесла COVID-19 трижды, пишут СМИ. Ей 101 год

Итальянка Мария Орсингер переболела COVID-19 трижды, пишут итальянские СМИ. Женщине 101 год. Все три раза он перенесла болезнь в легкой форме.

«Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно», — рассказала одна из дочерей Орсингер. Ее слова передает газета La Provincia di Sondrio.

Впервые коронавирус обнаружили у Марии в феврале, второй раз — в сентябре, когда в Италии началась вторая волна. Болезнь снова протекала в легкой форме, хотя появилась небольшая температура. Бабушку госпитализировали, она провела в больнице 18 дней. Третий положительный анализ Орсингер получила на прошлой неделе.

Женщина чувствует себя хорошо, даже не потеряла аппетит. Она оказалась единственной инфицированной из всех жителей дома престарелых в Ломбардии. Сотрудники больницы, в которой лежала Мария при первом и втором заражениях, рассказали, что у женщины железный характер. Она никогда ни на что не жаловалась.

В России за последние сутки зафиксировали менее 27 тысяч заболевших COVID-19. Такие показатели сохраняются второй день подряд.