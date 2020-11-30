Менее 27 тысяч заразившихся коронавирусом зафиксировали в России второй день подряд

Вторые сутки подряд в России фиксируют менее 27 тысяч заболевших COVID-19. При этом число вылечившихся сократилось — за день из больниц выписались 17 247 человек.

Всего за последние сутки в России обнаружили коронавирус у 26 338 человек, сообщает оперативный штаб. Больше 20% из них не имеют клинических проявлений болезни. За все время пандемии в стране заболели COVID-19 2 295 654 человека во всех регионах. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве — 6511 жителей, в Санкт-Петербурге — 3691 и в Московской области — 1064 человека.

Выписались из больниц 17 247 пациентов за сутки. Общее число выздоровевших увеличилось до 1 778 704. По этому показателю лидируют те же регионы, где зафиксировали наибольшее количество заболевших. В Москве выписались 5073 человека, в Санкт-Петербурге — 1830 пациентов, а в Московской области — 592.

Летальных исходов зафиксировали 368 за сутки. Всего от коронавируса погибли 39 895 жителей страны.

В Московской области за время пандемии провели 4096845 лаборатных исследований на коронавирус. Анализы сдавали в том числе и те, кто вернулся из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Среди погибших также главный врач хабаровской поликлиники Вера Пак. Доктору был 61 год. Она возглавляла поликлинику в течение 17 лет.