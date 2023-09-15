15 сентября 2023, 15:38
Итальянец утонул в вине, спасая коллегу из цистерны
GDV: итальянский винодел утонул в цистерне с вином, спасая коллегу
Итальянский специалист по производству вина Марко Беттолини утонул на работе в цистерне, когда спасал оттуда коллегу. Об этом сообщила газета Il Giornale di Vicenza.
По данным издания, 46-летний Беттолини и его напарник, работавшие вместе на винодельне на севере Италии, резко почувствовали недомогание. Мужчинам стало плохо от ядовитых испарений, когда они очищали резервуар на крупном предприятии в провинции Виченца.
Реклама
Беттолини заметил, что коллега остался в баке, и вытащил напарника на поверхность. Однако после этого винодел сам потерял сознание, упал в цистерну и утонул в вине.
На предприятие прибыли скорая помощь и вертолет. Коллегу Беттолини доставили в больницу. Руководство винодельни и президент области Венето Лука Дзайя принесли соболезнования в связи с гибелью сотрудника.
Ранее река из красного вина затопила улицы португальского города Анадия. Это произошло из-за аварии на местном винном заводе.
Италия
Алкоголь
Вино
Реклама
Реклама