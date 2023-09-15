Мир 15 сентября 2023, 15:38 Итальянец утонул в вине, спасая коллегу из цистерны GDV: итальянский винодел утонул в цистерне с вином, спасая коллегу РИА «Новости»

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Итальянский специалист по производству вина Марко Беттолини утонул на работе в цистерне, когда спасал оттуда коллегу. Об этом сообщила газета Il Giornale di Vicenza.

По данным издания, 46-летний Беттолини и его напарник, работавшие вместе на винодельне на севере Италии, резко почувствовали недомогание. Мужчинам стало плохо от ядовитых испарений, когда они очищали резервуар на крупном предприятии в провинции Виченца.

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Беттолини заметил, что коллега остался в баке, и вытащил напарника на поверхность. Однако после этого винодел сам потерял сознание, упал в цистерну и утонул в вине.

На предприятие прибыли скорая помощь и вертолет. Коллегу Беттолини доставили в больницу. Руководство винодельни и президент области Венето Лука Дзайя принесли соболезнования в связи с гибелью сотрудника.

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