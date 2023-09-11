11 сентября 2023, 17:17
Река из красного вина затопила улицы португальского города Анадия
Авария на винном заводе привела к затоплению улиц в Португалии
Тысячи литров красного вина затопили улицы португальского города Анадия после аварии на местном ликеро-водочном заводе Levira, где прорвало два бака. Как сообщило издание JN, компания уже признала свою вину и пообещала компенсировать ущерб местным жителям.
Пользователи социальных сетей опубликовали видео с бурными потоками алкоголя, которые текли по улицам.
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По данным журналистов, экологическую катастрофу и попадание вина в местную реку Сертима предотвратили пожарные. Спасатели вырыли огромный ров, который остановил поток. После алкоголь перевезли на очистные сооружения.
Вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативное решение проблемы. Он добавил, что в ближайшее время встретится с руководством завода для обсуждения компенсаций ущерба городу и его жителям.
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