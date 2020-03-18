Украинский мэр рассказал, что Италия «завалена трупиками»

Мэр Харькова Геннадий Кернес на заседании городского совета рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии. Он заявил, что страна «завалена трупиками».

Как сообщил местный телеканал «112 Украина», такое заявление мэр привел в качестве примера. Кернес высказался в поддержку ограничения движения поездов, авиасообщения, поездок на автобусах и метро.

«В Италии работает метро и ходят трамваи, но на них никто не ездит, потому что страна завалена трупиками», — высказался мэр.

С 17 марта на Украине остановилась работа метро в городах. На следующий день прекратились железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

После этого в Киеве случился транспортный коллапс. Город парализован пробками.

На сегодня в мире COVID-19 заразились около 215 тысяч людей. 8778 из них погибли. За последние сутки в Италии резко выросло число жертв в стране погибло 475 пациентов. Общее число зараженных итальянцев составляет 35,7 тысяч.