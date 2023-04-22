Мир 22 апреля 2023, 01:29 Италия заморозила активы и имущество Артема Усса — СМИ Corriere della Sera: Минфин Италии заморозил имущество Артема Усса Соцсети

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Минфин Италии заморозил имущество Артема Усса, сына экс-главы Красноярского края Александра Усса, сообщила газета Corriere della Sera. В марте россиянин сбежал из-под домашнего ареста и вернулся на родину.

Среди арестованного имущества бизнесмена — 40% капитала строительной компании Luxury Sardinia и вилла под Миланом. Именно там Усс отбывал домашний арест. Также заморожены средства, хранящиеся на счете местного банка, в размере 160 тысяч евро.

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Усса задержали по американскому ордеру в октябре прошлого года в одном из аэропортов Италии. В марте суд одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты, но 29 марта мужчина скрылся в неизвестном направлении. Как напомнило издание «Царьград», в первых числах апреля Усс вернулся в Россию и добровольно пришел в следственный департамент МВД в Москве. Отец бизнесмена Александр Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться.