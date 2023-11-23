23 ноября 2023, 18:29
НАТО задумал создать «военный шенген»
Reuters: в НАТО заговорили о необходимости создать «военный шенген»
В НАТО выступили с идеей создать так называемый «военный шенген». Автором идеи стал глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк. По его мнению, силы блока должны иметь возможность свободно перемещаться в рамках альянса, сообщило Reuters.
По данным агентства, Зольфранк указал, что хотел бы увидеть «военный шенген» или зону свободного военного прохода.
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По мнению генерала, в настоящее время силы НАТО сталкиваются с разными препятствиями. В их числе он назвал национальные регламенты при перемещении военнослужащих и боеприпасов.
Отдельно Зольфранк указал на необходимость заранее подготовить «театр потенциальных военных действий». Это важно сделать на случай применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, пояснил Зольфранк.
В начале ноября президент России Владимир Путин уличил страны НАТО в нарушении собственных доктринальных документов и попытках выйти за географические пределы своей деятельности.
США начали втягивать все больше стран НАТО в целях напряжения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил он.
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