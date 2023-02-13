Мир 13 февраля 2023, 23:30 Италия выступила за создание спецтрибунала по Украине МИД Италии поддержал создание спецтрибунала по преступлениям на Украине РИА «Новости»

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Италия не будет против создания специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. С таким заявлением выступил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, сообщило агентство Ansa.

«Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет трибунал ad hoc (специальный трибунал — прим. ред.), мы не против», — подчеркнул он.

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По словам политика, Италия никогда не направляла оружие для того, чтобы его использовали для атак на российскую территорию.

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«У нас проблема с руководством, но не с народом», — сказал Таяни.

Ранее власти Франции объявили о работе по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. МИД Франции отметили, что страна сотрудничает в этом вопросе с европейскими и украинскими партнерами.

Париж также поддержал расследования Международного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных. До этого тему трибунала обсуждали на ассамблее Совета Европы. Парламентарии проигнорировали факты преступлений украинских военных в Донбассе.