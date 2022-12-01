Мир 01 декабря 2022, 04:15 МИД Франции создаст спецтрибунал в отношении России МИД Франции: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины РИА «Новости»

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Французские власти совместно с европейскими и украинскими партнерами начали работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД Франции.

Французский дипломат отметил, что страна уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.

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По его словам, Париж поддерживает расследования Международного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных. До этого тема трибунала поднималась на ассамблее Совета Европы. Парламентарии проигнорировали факты преступлений украинских военных в Донбассе, возложив на Россию вину за конфликт на Украине.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициативу создания международного суда по Украине используют в интересах Запада. Сейчас многие страны попытаются добраться до замороженных российских активов. И такие «расследования» — повод придать некую легитимность творящемуся в международных организациях беззаконию.