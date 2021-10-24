Италия продлила ограничения на въезд из третьих стран

Глава Минздрава Италии распорядился продлить до 15 декабря ограничения на въезд из третьих стран. В списке значится и Россия. По прибытии страну путешественникам придется пройти 10-дневный карантин или предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за трое суток до отправления.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», — говорится в сообщении.

При этом Индия и Бразилия, в отношении которых введены особые ограничения из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, приравниваются к странам, не входящим в Евросоюз. Въезд из этих стран с туристическим целями запрещен.

Без ограничений в Италию при наличии ковид-сертификата могу въезжать граждане стран ЕС и государств «Группы семи».

Чилийские власти с 1 ноября разрешили въезжать в страну без пятидневного карантина россиянам, привитым «Спутником V».