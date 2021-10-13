Вакцинированным туристам из России разрешили въезжать в Чили без карантина

Российские туристы, привитые «Спутником V», смогут въезжать в Чили без пятидневного карантина. Изменения начнут действовать с 1 ноября. Об этом сообщили в посольстве РФ в Сантьяго.

Раньше иностранцы, прошедшие вакцинацию, должны были после приезда в Чили сидеть на карантине пять дней. Но теперь власти решили ослабить ограничения для тех, кто сделал прививку. Из российских препаратов в Чили зарегистрирован только «Спутник V», уточнил ТАСС.

«Пройти процедуру подтверждения российского сертификата возможно после вакцинации именно этой прививкой. Заявленный максимальный срок рассмотрения заявок о валидации для нерезидентов Чили — 30 дней», — заявили агентству представители дипмиссии.

Валидация национальных сертификатов о вакцинации происходит на специальном сайте Минздрава Чили.

По данным «Интерфакса», въезд в страну будет разрешен через три аэропорта: Икике, Антофагаста и Артуро Мерино Бенитес (Сантьяго). Иностранцам потребуется не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест, сделанный не больше чем за 72 часа до поездки. После прибытия в Чили нужно будет сдать еще один ПЦР-тест.