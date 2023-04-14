14 апреля 2023, 18:42
Италия получила предупреждение о вероятном побеге сына губернатора Усса
La Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега из-под ареста Артема Усса
Посольство и прокуратура США направляли итальянским властям предупреждение о возможности побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Об этом сообщила газета La Repubblica.
По данным издания, первый сигнал поступил от американского прокурора сразу после задержания российского предпринимателя в октябре прошлого года. В обращении к итальянским коллегам указали на «крайне высокий риск побега» и просили подтвердить пребывание Усса под арестом в тюрьме.
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В ноябре, когда было принято решение о переводе россиянина под домашний арест, посольство США призвало Минюст Италии «предпринять все меры» в отношении россиянина на время процесса об экстрадиции.
Однако итальянская сторона «проигнорировала тревогу», несмотря на то, что правительство и Министерство юстиции указывали на риск побега Усса-младшего.
Ранее стало известно, что Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста в Италии. После этого он добровольно пришел в следственный департамент МВД в Москве.
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