Италия отменит карантин для граждан Евросоюза

Италия с 3 июня возобновит свободный въезд граждан Евросоюза — им теперь не придется проходить обязательный карантин. Об этом объявил глава итальянского правительства Джузеппе Конте.

«С 3 июня можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию. Это создаст условия для возобновления туризма», — отметил он на пресс-конференции в эфире канала Rai News 24. Его слова цитирует ТАСС.

Премьер-министр при этом напомнил, что до этого времени будут сохранены ограничения в перемещении между внутренними регионами. Решение об их отмене 3 июня будет приниматься исходя из ситуации с COVID-19.

Конте добавил, что с этого понедельника итальянцам разрешат свободно передвигаться внутри своего региона. При условии стабильной обстановки и соблюдении всех необходимых мер защиты 18 мая откроются и магазины, салоны красоты вместе с кафе, барами, ресторанами и даже музеями.

Пока предполагается, что 25 мая снова заработают бассейны и спортзалы, а 15 июня — театры и кинотеатры. Премьер подчеркнул, что население должно иметь при себе медицинские маски.

Ранее сообщалось, что из Италии вернулся десятый самолет ВКС России с военными и спецтехникой, которые помогали стране в борьбе с пандемией.