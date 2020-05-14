Десятый самолет с российскими военными вернулся из Италии

Десятый самолет ВКС России с военными и спецтехникой, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, сел на аэродроме в Московской области.

Самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России сел на аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Все прибывшие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Из Италии в Россию 13 мая было совершено два рейса, которыми домой вернулись 11 военных и четыре единицы специальной военной техники.

Военные врачи-эпидемиологи были переброшены самолетами в Италию в конце марта, после того как страна заняла первое место в Европе по заболеваемости и смертности от COVID-19. Российское министерство обороны также выделило в помощь итальянским врачами оборудование для диагностики заболевания и лабораторию войск РХБЗ.