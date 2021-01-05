Италия может остаться без флага и гимна на Олимпиаде-2020

Итальянские спортсмены могут лишиться флага и гимна страны на предстоящей летней Олимпиаде в Токио. С таким заявлением выступил президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго.

По его словам, это связано с недовольством Международного олимпийского комитета (МОК) созданием в Италии нового государственного органа, который может вмешиваться в дела CONI. А это строго запрещено Олимпийской хартией. Слова Малаго приводит Tuttosport со ссылкой на Radio Rai.

«Риск поехать в Токио без гимна и флага очень велик. Никто не хочет санкций, это было бы страшным решением», — сказал Малаго.

МОК, как отметил Малаго, может ввести санкции против CONI уже на ближайшем заседании исполкома. Оно запланировано на 27 января, уточнил RT.

Белорусский лидер Александр Лукашенко собрался судиться с МОК после введения санкций против него и Национального олимпийского комитета Белоруссии. Он посчитал ограничения несправедливыми. Лукашенко также добавил, что уже 25 лет не принимал участия в мероприятиях под эгидой МОК, поэтому переживет эти санкции.