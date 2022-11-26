Мир 26 ноября 2022, 19:57 Италия допустила ошибку при введении эмбарго на российскую нефть Власти Италии пожалели об отказе от запроса отсрочки эмбарго на нефть из России РИА «Новости»

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Итальянским властям нужно было обратиться к Евросоюзу с просьбой об отсрочке эмбарго на нефть из России. Об этом заявил министр по делам предприятий и продукции Адольфо Урсо, написала газета Corriere della Sera.

Таким комментарием глава итальянского ведомства поделился по поводу ситуации с нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл» на Сицилии.

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«Ошибка была совершена на более раннем этапе, когда Италия не попросила необходимой отсрочки эмбарго на европейском уровне, чтобы защитить свои национальные интересы по примеру Германии, Польши и Болгарии», — отметил министр.

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Нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» ISAB на Сицилии не может получить кредиты, чтобы купить нефть у других экспортеров. Теперь деятельность НПЗ оказалась под угрозой, и он может остановить работу, после этого придется уволить 10 тысяч человек.

Болгарские власти и «Лукойл Нефтохим Бургас» заключили договор о том, что компания продолжит экспорт нефтепродуктов в Евросоюз до конца 2024 года. По словам вице-премьера-министра Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеева, благодаря соглашению страна заработает более 350 миллионов евро.