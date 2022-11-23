Мир 23 ноября 2022, 03:30 Болгария договорилась с Россией об экспорте нефти в ЕС в обход санкций Euractiv: Болгария и Россия будут экспортировать нефть в Евросоюз в обход санкций Unsplash

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Болгарские власти заключили договор с «Лукойл Нефтохим Бургас» о том, что компания может продолжать экспорт нефтепродуктов в Евросоюз до конца 2024 года. Об этом сообщил портал Euractiv.

Таким образом, Болгария и Россия смогли договориться, несмотря на предупреждения Еврокомиссии о том, что это нарушит введенное против РФ эмбарго.

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«С 1 января 2023 года „Лукойл“ переведет всю добычу, доходы и налоги к уплате в Болгарию, а не в Нидерланды или Швейцарию», — заявил вице-премьер-министр Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеев.

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Он пояснил, что сперва Болгария примет нормативно-правовые документы. Затем произойдет переход на схему, при которой прибыль от нефтепереработки будут перечислять в Болгарию. Благодаря соглашению получится заработать порядка 350 миллионов евро. Эта сумма поступит в виде налога на экспорт нефти, сообщил «Царьград».

Ранее власти Болгарии заявили, что обеспечили страну газом на ближайшие 14 месяцев. Министр экономики и промышленности технического правительства страны Никола Стоянов заверил, что принятые решения помогли справиться с энергокризисом.