Истребители стран НАТО начнут патрулировать небо Прибалтики

Самолеты ФРГ, Италии и Венгрии с 1 августа приступят к патрулированию воздушного пространства над прибалтийскими государствами для обечпечения безопасности восточного флага военно-политического блока НАТО, сообщили «Известия».

Миссия в составе венгерских истребителей JAS-39 и 80 военнослужащих разместится на базе Шяуляй в Литве. Еще четыре самолета ВВС Германии вылетят из Эстонии, а итальянские Eurofighters — из Польши.

В начале июня в Эстонии и Латвии стартовали учения Ramstein Alloy 22-2 с участием ВВС НАТО. Основной задачей маневров является отработка различных сценариев по обеспечению безопасности неба над Прибалтикой.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об отношениях Североатлантического альянса и России. По его мнению, это зависит от поведения Запада, в том числе его планов расширить свое влияние в Швеции и Финляндии.